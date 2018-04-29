360手机Q5怎么设置指纹识别？简单几步即可轻松搞定！

转载 互联网 2018-04-29 09:43:25

[摘要] 昨天下午，360手机正式发布了Q系列的两款新品----360手机Q5系列，360手机Q5这款新机依旧采用了背面指纹识别传，那么配备了4GB大内存指纹识别怎么设置呢？真的初次使用指纹手机的朋友，下面小编简单为大家介绍一下指纹识别设置教程，一起来看看吧。

昨天下午，360手机正式发布了Q系列的两款新品----360手机Q5系列，360手机Q5搭载了高通652处理器、内置了4GB内存，但售价高达1999元，对于这样的配置没有之前的F和N系列性价比那么突出。值得一提的是，这款新机依旧采用了背面指纹识别传，那么配备了4GB大内存指纹识别怎么设置呢？真的初次使用指纹手机的朋友，下面小编简单为大家介绍一下配备了4GB大内存指纹识别设置教程，一起来看看吧。

与大多数指纹识别手机一样，360手机Q5设置过程非常简单，依次进入手机设置--指纹设置---添加指纹，只需按照提示来即可。这款360手机Q5采用了背面指纹识别设计，搭载指纹智键，可以实现0.15快速解锁，非常方便。

跟其他指纹手机一样，在设置指纹之前需要给手机的设定解锁密码，用户可以选择图案和数字两种密码方式，其实用过指纹手机的朋友都知道，只所以需要设置锁屏密码主要是为了防止指纹识别失败而可以选择密码方式解锁。

设置好解锁密码后就可以进行指纹录入，指纹录入需要多次按压指纹识别传感器，系统就自动录入用户的指纹，整个过程大概1分钟左右。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助!