诺基亚X6支持红外功能吗？答案略显失望！
转载 互联网 2018-07-17 10:14:59
[摘要]手机给我们的生活带来了非常多的便利，经常玩手机的朋友都知道，支持万能遥控的手机因为配备有红外发射器，诺基亚x6有红外功能吗？
手机给我们的生活带来了非常多的便利，经常玩手机的朋友都知道，支持万能遥控的手机因为配备有红外发射器，诺基亚x6有红外功能吗？
诺基亚x6有红外功能吗？
经过小编咨询得知，诺基亚x6是不支持红外功能的，可能是因为成本的考虑，毕竟诺基亚x6只是一款入门机型。
手机之所以能做万能遥控器，其实就是在机身内部集成一个红外线发射管，模拟常规遥控器的功能，通过红外发光二极管把信号转换成红外线发出去，然后被家电里的红外接收端接受并转换成信号。 搭配系统内置的遥控器App，达到控制家电的目的。
红外遥控还是非常实用的，可以用手机来开空调、电视、等家用电器，手机拥有红外线功能的话，我们只需打开手机就可以轻松打开我们的家电了，这个要比起身去拿遥控器要方便很多的，不过对于多数人来说，都不需要纠结这个功能。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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诺基亚
诺基亚X6
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