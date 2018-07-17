索尼xz2 premium有NFC吗？刷手机乘公交出行不是梦！

转载 互联网 2018-07-17 10:41:05

[摘要] 现在很多千元智能手机都有nfc功能，有了nfc功能才可以当公交卡使用，那么作为上五千的索尼xz2 premium可以用来刷公交卡吗?我们一起来了解下吧。

现在很多千元智能手机都有nfc功能，有了nfc功能才可以当公交卡使用，那么作为上五千的索尼xz2 premium可以用来刷公交卡吗?我们一起来了解下吧。

索尼xz2 premium支持nfc吗？

答：索尼xz2 premium是支持nfc功能的，所以我们可以用来乘坐公交或者地铁了。除此之外索尼xz2 premium还支持无线充电、IP68防尘防水功能。

这款手机最大的亮点还是在摄像头方面，索尼xz2 premium是索尼首款采用双摄像头的旗舰手机，与三星、苹果的厂商惯用的长焦+广角双摄方案不同的是，该机后置1900万像素彩色+1200万像素黑白双摄像头，索尼称之为Motion Eye双摄。1900万像素彩色摄像头采用1/2.3英寸传感器，1.22μm大像素，F1.8大光圈;1200万像素黑白摄像头采用1/2.3英寸传感器，1.55μm大像素，F1.6大光圈。新的融合图像信号处理器 AUBE，能够实时融合两个大型传感器捕捉的图像数据，可有效减少暗光环境拍摄的图像噪点。

一流的相机硬件让索尼xz2 premium具备了索尼智能手机最高ISO高感光视频拍摄能力。AUBE fusion图像信号处理器，可以将两个镜头的数据结合优化，在弱光场景下减少噪点，获得合格的照片，实现超低光拍摄，以前只有单反相机才有这个功能。索尼xz2 premium的视频摄录支持ISO 12800，相片拍摄支持ISO 51200，并具有强光现场取景器。这意味着这款手机可以在暗光场景下拥有出色的摄录效果。

索尼xz2 premium前置1300万像素相机，拥有1/3.06英寸暗光传感器和显示闪光，在不同条件的光照下都可以完成更加自然真实的自拍。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。