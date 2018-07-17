索尼xz2 premium有无线充电功能吗？担心这一点的朋友可以放心了！

转载 互联网 2018-07-17 10:46:25

[摘要] 我们知道索尼xz2 premium的充电接口是Type-C接口，取消了3.5mm的耳机孔，所以我们在充电的时候就不能使用有线耳机了，但是有了无线充电也还是可以实现一边充电一边用无线耳机的，那么索尼xz2 premium有没有无线充电功能呢?我们一起来了解下吧。

我们知道索尼xz2 premium的充电接口是Type-C接口，取消了3.5mm的耳机孔，所以我们在充电的时候就不能使用有线耳机了，但是有了无线充电也还是可以实现一边充电一边用无线耳机的，那么索尼xz2 premium有没有无线充电功能呢?我们一起来了解下吧。

索尼xz2 premium支持无线充电吗?

索尼xz2 premium是支持QI无线充电的，所以担心这一点的朋友可以放心购买了。索尼xz2 premium搭载了高通骁龙845处理器，运行内存6GB，内置闪存64GB，支持Micro SD卡拓展，标称电池容量为3540毫安时(额定3400毫安时)，支持QC3.0和USB PD快充。

连接部分，XZ2 Premium支持LDAC、aptXHD音频传输协议，蓝牙5.0，内置了NFC，USB Type-C支持USB 3.1传输。

目前索尼xz2 premium只提供了6GB + 64GB一个版本，价格是5699元，索尼官网金牌会员价5499元，在索粉大本营用600积分换购后可以降到5099元，相比起xz2时5999的高价，定位更高的xz2 premium要显得合理了不少。目前这款手机已经在线上线下多渠道开始了预售。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。