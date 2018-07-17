索尼xz2 premium支持人脸识别吗？这个答案略显不足！
转载 互联网 2018-07-17 10:38:36
[摘要]现在很多手机都支持面部识别了，连小米千元以下的入门手机都可以人脸解锁，那么这款索尼xz2 premium手机是否支持面部识别呢?下面让小编为你解答吧!
现在很多手机都支持面部识别了，连小米千元以下的入门手机都可以人脸解锁，那么这款索尼xz2 premium手机是否支持面部识别呢?下面让小编为你解答吧!
索尼xz2 premium支持人脸识别吗?
索尼xz2 premium不支持面部识别，仅支持指纹识别。作为价格五千以上的手机不支持人脸识别，这还是有点不足的，毕竟人脸识别要方便很多，在技术上来说也不是很难实现。
虽然在摄像头方面，索尼xz2 premium有了最顶级的配置，但是其他小方面应该也有顾及到，不然又错失一大批用户。
索尼xz2 premium配置了高通骁龙845处理器，运行内存6GB，内置闪存64GB，支持Micro SD卡拓展。标称电池容量为3540毫安时(额定3400毫安时)，支持QC3.0和USB PD快充，支持QI无线充电。
连接部分，索尼xz2 premium支持LDAC、aptXHD音频传输协议，蓝牙5.0，内置了NFC，USB Type-C支持USB 3.1传输。
需要提醒的是，和之前的Xperia一样，索尼xz2 premium的SIM卡依然不支持热插拔，而且不支持电信卡。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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索尼
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