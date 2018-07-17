索尼xz2 premium有快充功能吗？这个答案你一定让你满意的！

转载 互联网 2018-07-17 10:43:42

[摘要] 索尼xz2 premium正式发布上市了，目前已经可以在京东预定了，对于手机充电续航有需求的朋友就想知道这款手机有没有快充，下面我们一起来了解下吧。

索尼xz2 premium正式发布上市了，目前已经可以在京东预定了，对于手机充电续航有需求的朋友就想知道这款手机有没有快充，下面我们一起来了解下吧。

索尼xz2 premium支持快充吗?

答：支持的，索尼xz2 premium支持QC3.0和USB PD快充，目前索尼xz2 premium只提供了6GB + 64GB一个版本，价格是5699元。

屏幕部分，xz2 premium将尺寸从前两代产品的5.5英寸增加到了5.8英寸，不过屏幕比例依然是16：9，分辨率是3840X2160。在主流手机普遍将屏幕长宽比改到18：9甚至更长的背景下，16：9的xz2 premium第一眼看上去显得会比较宽。

xz2 premium的机身厚度为11.9毫米，重量高达236克，距离“索半斤”仅一步之遥，作为对比，即便是被用户吐槽很重的iPhone 8 Plus，也只有202克。

在这样的厚度和重量下，即便是xz2 premium的设计很圆润，拿在手上也肯定和轻薄没任何关系了。除非你对有分量感的手机有特别的偏爱，否则小编还是建议大家下单xz2 premium之前先去专卖店找一台真机试试手感。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。