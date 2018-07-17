索尼xz2 premium是屏下指纹识别吗？答案可能略显失望！

转载 互联网 2018-07-17 10:35:47

[摘要] 前面我们提到过索尼xz2 premium指不支持面部识别，但是支持指纹识别功能，那么还是有人想知道索尼xz2 premium是屏下指纹识别吗?我们一起来了解一下吧。

前面我们提到过索尼xz2 premium指不支持面部识别，但是支持指纹识别功能，那么还是有人想知道索尼xz2 premium是屏下指纹识别吗?我们一起来了解一下吧。

索尼xz2 premium指纹识别在哪?

索尼xz2 premium的指纹识别感应器在机身背后，所以是不支持屏下指纹识别的，小编个人觉得还是屏下指纹更加好看。这款手机的下巴并不窄，要放一个指纹传感器也很容易，作为设计者怎么想的我们也不得而知了。

不过这次后置双摄是索尼手机第一次使用，在后置双摄已经成为了目前大多数智能手机的标配、不少千元机乃至百元机都开始用上了双摄的大背景下，作为全世界最大的手机CMOS供应商，索尼却始终在后置相机上坚持使用单摄，直到xz2 premium。

作为Xperia的第一个后置双摄，xz2 premium的方案选的很特别，非常特别。先从硬件上看，xz2 premium采用的是「黑白+彩色」的方案，这两颗CMOS的尺寸都高达1/2.3英寸，在手机CMOS中，这基本是华为P20 Pro的那颗1/1.7英寸主摄之外的最大尺寸。

其中，彩色镜头的CMOS像素为1900万，单像素1.22微米，三层堆叠式设计，支持1080p 960fps超级慢动作，镜头光圈f/1.8(比XZ2的f/2.0大一些)，不出意外，这颗CMOS应该还是之前用在XZ Premium、XZ2上的IMX400;黑白头的CMOS像素为1200万，单像素1.55微米，镜头光圈f/1.6。

由于黑白镜头去掉了拜耳滤镜，加上更大的单像素尺寸和更大的光圈，理论上可以获得远好于彩色镜头的感光能力，这也是xz2 premium这套双摄方案的初衷：在光照充足时用高像素的彩色镜头，在光线不足的时候用黑白镜头收集到的信息来进行合成，提高画面的细节表现，降低噪点。

为了让黑白头收集到的数据更好地合成，索尼甚至还为xz2 premium设计了一个硬件级的AUBE?融合图像信号处理器，号称可以拍出最高51200 ISO的照片和12800 ISO的视频。

实际体验下来，xz2 premium的黑白镜头参与程度并不高，只有在光线很弱的时候取景框中才会弹出「超高感光度」的提示，这时候成片的时间会明显增加，应该是AUBE处理器在后台处理数据。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。