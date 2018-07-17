诺基亚X6怎样分屏？方法超简单！
转载 互联网 2018-07-17 10:10:17
[摘要]在使用手机的过程中，我们总会要使用到分屏功能，开启分屏之后可以同时打开两个应用而互不影响，下面小编就教大家诺基亚x6的分屏方法。
在使用手机的过程中，我们总会要使用到分屏功能，开启分屏之后可以同时打开两个应用而互不影响，下面小编就教大家诺基亚x6的分屏方法。
诺基亚x6怎么分屏？
诺基亚x6是支持分屏功能的，长按多任务键打开支持分屏的应用后，就可以进行分屏操作了，这也是分屏较为方便快捷的一种手势了，但是有些软件不支持分屏。
退出分屏：在分屏模式下点击，然后点击×退出分屏模式。
为了更加符合国内用户的使用习惯，诺基亚x6在纯净Android系统体验上，加入了很多为国人定制的本地化功能。首先是桌面支持快捷呼出软件功能，并支持更换主题。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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诺基亚
诺基亚X6
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