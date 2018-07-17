诺基亚X6怎样分屏？方法超简单！

转载 互联网 2018-07-17 10:10:17
[摘要]在使用手机的过程中，我们总会要使用到分屏功能，开启分屏之后可以同时打开两个应用而互不影响，下面小编就教大家诺基亚x6的分屏方法。

在使用手机的过程中，我们总会要使用到分屏功能，开启分屏之后可以同时打开两个应用而互不影响，下面小编就教大家诺基亚x6的分屏方法。

诺基亚X6怎样分屏？方法超简单！

诺基亚x6怎么分屏？

诺基亚x6是支持分屏功能的，长按多任务键打开支持分屏的应用后，就可以进行分屏操作了，这也是分屏较为方便快捷的一种手势了，但是有些软件不支持分屏。

诺基亚X6怎样分屏？方法超简单！

退出分屏：在分屏模式下点击，然后点击×退出分屏模式。

诺基亚X6怎样分屏？方法超简单！

为了更加符合国内用户的使用习惯，诺基亚x6在纯净Android系统体验上，加入了很多为国人定制的本地化功能。首先是桌面支持快捷呼出软件功能，并支持更换主题。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

点击订阅
  • 诺基亚
  • 诺基亚X6
    • 为您推荐了以上关键词，订阅后可获得优先推送资讯
    分享是一种积极的生活态度
    常见问题
    诺基亚X5屏幕有刘海吗？
    2018-07-17
    华为nova 3怎样分屏？
    2018-07-17
    360 N7怎样分屏？
    2018-07-17
    360 N7怎样截图？
    2018-07-17
    了解更多

    评论

    关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
    Copyright (C) 1999-2017 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
    京公网安备11010802015384号