诺基亚X6的续航能力如何？试玩答案告诉你！

转载 互联网 2018-07-17 10:17:43

[摘要] 手机续航一直是各大手机厂商难以解决的一大难题，作为一款千元机，那么诺基亚X6在续航方面表现又如何呢？一起来看看吧！

手机续航一直是各大手机厂商难以解决的一大难题，作为一款千元机，那么诺基亚X6在续航方面表现又如何呢？一起来看看吧!

诺基亚X6续航怎么样？

诺基亚X6采用了3060mAh电池。在试玩的这几天中，小编使用X6进行了浏览网页、收发微信、地图导航、拍照、玩游戏和长时间开热点等中强度任务。期间诺基亚X6撑了1.5天(不包括睡觉待机)。重度使用撑个一天完全没问题。

诺基亚X6的充电器功率为10W，充电不算快，但属于千元机的正常水平。值得一提的是充电适配器和线材的做工用料不像是千元机，值得称赞。

如果诺基亚是想把X6打造成国内千元机市场最值得买的机型之一，那么目标已圆满达成。X6的续航、充电和做工是千元正常水准;而且诺基亚在不断地通过更新改进操作系统，这在安卓界屈指可数。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。