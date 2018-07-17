诺基亚X6怎样截图？学会这两招截屏轻松搞定！

转载 互联网 2018-07-17 10:07:28
[摘要]手机中的截屏功能是一个非常重要的功能，非常实用，在日常生活中，我们经常会用到手机的截图功能，下面小编就教大家诺基亚x6怎么截屏。

手机中的截屏功能是一个非常重要的功能，非常实用，在日常生活中，我们经常会用到手机的截图功能，下面小编就教大家诺基亚x6怎么截屏。

诺基亚X6怎样截图？学会这两招截屏轻松搞定！

诺基亚x6怎么截屏？

方法一：快捷键截屏

当我们需要截图的时候，只需同时按住手机【音量"-"键】和【电源键】，等待数秒当屏幕一闪，并且伴有“咔嚓”的声音的时候，就说明已经对当前屏幕内容进行截图了。

诺基亚X6怎样截图？学会这两招截屏轻松搞定！

方法二：通知栏截屏

通过从手机顶部往下拉唤出下拉通知栏，在快捷操作开关里面找到【截屏】按钮，点击后一样可以进行截图。

诺基亚X6怎样截图？学会这两招截屏轻松搞定！

截屏成功后，会咔的响一下，并且屏幕上方会提醒截屏成功。点击他就可以看截屏的图片，也可以去相册看。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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