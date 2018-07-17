诺基亚X6玩游戏卡吗！看完本文答案即可知晓！

转载 互联网 2018-07-17 10:21:10

[摘要] 诺基亚x6作为一款入门机型，主打年轻群体，而年轻人最喜爱的休闲娱乐活动玩游戏占据一大部分，那么诺基亚x6玩游戏怎么样呢？一起来看看吧！

诺基亚x6作为一款入门机型，主打年轻群体，而年轻人最喜爱的休闲娱乐活动玩游戏占据一大部分，那么诺基亚x6玩游戏怎么样呢？一起来看看吧!

诺基亚x6玩游戏怎么样？

诺基亚X6搭载的是5.8英寸2160x1080分辨率19:9全面屏，机身修长，屏占比达到了比较高的86%，性能方面，诺基亚X6搭载的是高通面向今年的骁龙636八核处理器，标配4/6GB运存内存。

从游戏体验来看，诺基亚X6可以高帧模式玩《王者荣耀》、《绝地求生：刺激战场》等时下最热的主流游戏，在开启高清画质和“中”帧数设置下，机身温度控制还十分不错，偶尔轻微卡顿，但是总体流畅度能够保证正常游戏。

从跑出实测来看，诺基亚X6安兔兔跑分超过了11万分，鲁大师得分超过了12万分，这个跑分成绩远高于去年千元机流行的骁龙625手机，相比跑分14万分左右的骁龙660手机要差一些，与骁龙820(前年旗舰CPU)已经十分接近。

诺基亚X6和市面顶级千元机一样，高通骁龙636和4GB/6GB内存都没有缺席。虽然没有845旗舰那么丝般顺滑，但还是足以胜任日常使用，玩现在的主流游戏也基本能胜任。

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