魅蓝E2如何截图？这样截屏方便又快速！

转载 互联网 2018-04-29 09:22:50

[摘要] 4月26日下午，魅族发布了魅蓝E2新机，这也是最新一代的E系列新品，相比上一代产品在外观工艺和性能方面有着较大的提升。那么魅蓝E2怎么截屏？

4月26日下午，魅族发布了魅蓝E2新机，这也是最新一代的E系列新品，相比上一代产品在外观工艺和性能方面有着较大的提升。那么魅蓝E2怎么截屏？入手这款新机后，想要截屏分享朋友圈如何操作呢？下面小编为大家分享一下魅蓝E2截屏方法，快来看看如何通过快捷键截图吧。

魅蓝E2截屏方法

魅蓝E2截屏方法一：快捷组合键截图

快捷键截屏是安卓手机最常用的一种截屏方法，魅蓝E截屏快捷键为：「电源键」+「音量-键」。

使用方法：

打开魅蓝E2手机需要截屏的界面，然后同时按住机身右侧的【电源键】和【音量下(-)键】，大约两秒左右，可以听到咔擦一声或者屏幕一闪后即代表截图成功。

截屏成功后，截图的图片可以在“图库”或者顶部下拉快捷键菜单中，快速找到。

长截屏：

值得一提的是，魅蓝E2还支持长截屏，具体方法与上面相同，只是按键时间要长一些，具体操作方法如下：

打开魅蓝E2手机需要截屏的界面，然后长按【电源键】和【音量下键】，如果该页面支持长截屏，截图长图按钮会亮起可点，点击按钮根据页面提示完成长截图。

魅蓝E2长截屏使用介绍

成功触发长截图功能后，顶部分别可以看到取消、分享、保存三个选项，此时可以选取任意大小，即类似自由截图功能，方便用户截取需要的部分保存或分享。

注：魅蓝E2支持长截屏功能，但并不是所有页面都支持，如果当前页面不支持长截图，会有结束提醒。

以上就是魅蓝E2截屏方法，除了普通的快捷键截屏与长截屏功能外，魅蓝E2还支持直接下拉通知栏，然后顶部下拉工具中，也可以找到「截屏」按钮，点击同样可以快速截屏。除此之外，还可以借助第三方的截屏APP，如下载截屏大师APP、借助手机助手、浏览器截屏等等，感兴趣的朋友，可以去试试。