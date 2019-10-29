魅族16T手机中隐藏的这个功能，开启后玩手机会让你大吃一惊！

转载 互联网 2019-10-29 17:10:31

[摘要] 每天睡一觉休息好后，我们就睁开眼睛开始了一天忙碌的状态，有的人有时间在工作、学习的午间，让眼睛休息一下，而有的人连让眼睛休息的时间都没有。这样长时间用眼，难免不会出现疲劳的现象。

随着当前电子设备越来越流行，人们的生活、工作以及学习都离不开电子设备了。而长期使用电子设备，不仅伤身也伤眼。所以，在这个电子设备流行的时代，护眼、用眼舒适变得格外重要。

而魅族16T是魅族近期发布的一款新机，新机配备了骁龙855处理器，虽然为搭载Flyme 8系统，但是手机的系统中依然具有现在比较流行的暗色模式，魅族16T手机叫做夜间模式，开启此功能，我们就可以在黑暗或是暗光的环境中，更加舒服的刷手机、玩手机了。

那么怎么打开魅族16T的夜间模式呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在魅族16T手机的屏幕上，找到手机的【设置】图标，并点击进入。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【实验室】选项，并点击打开。

第三步，进入到手机的实验室界面后，在界面中找到【夜间模式】选项，并点击进入。

第四步，进入到手机的夜间模式设置界面后，在界面中找到【立即启用】功能，并将此功能右侧的开关滑动打开即可，开关变成蓝色就代表功能成开启了。

当然，如果你不想现在就开启手机的夜间模式，而是想要在夜晚或设定的时间内开启此功能的话，那就在夜间模式的设置界面中，找到【定时启用】功能，并将此功能右侧的功能开关滑动打开，最后根据自己的需求设置好夜间模式的开启以及结束时间就可以了。

第五步，最后你还可以在手机的夜间模式设置界面中，找到【应用管理】选项，然后根据自己的需求，对手机中的应用允许或禁用特定应用的夜间模式。

魅族16T手机的夜间模式成功打开后，在亮色和暗色的切换过程中，还专门设计了过渡的动画，这也让简单粗暴的日常操作变得更加贴心实用了。而手机在开启夜间模式后，手机系统就会讲自动切换所有页面到暗色的主题效果，这更加有助于我们在暗光环境中查看屏幕内容，实用更为舒适。