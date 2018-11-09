魅族16X怎么快速唤醒语音助手？学会这招，语音命令手机导航路线更方便！

转载 互联网 2018-11-09 17:23:06

[摘要] 魅族16X具备语音助手功能，但是肯定会有小伙伴新上手，不知道怎么快速唤醒它，下面就跟着小编赶快来学习一下吧！

随着智能手机的功能越来越多，目前越来越多的手机开始配备语音助手功能了，语音助手功能不仅能让我们在犯懒的时候解放双手，同时也能在我们开车时导航更加方便，不用操控手机，直接说出你的命令就能让手机完成你想要的操作，简直是太方便了。

魅族16X就具备语音助手功能，但是肯定会有小伙伴新上手，还不会用魅族16X手机的语音助手功能，不知道怎么快速唤醒它，下面就跟着小编赶快来学习一下吧!

首先，在魅族16X手机的桌面上找到【设置】选项，并点击打开。

进入到手机的设置界面后，在界面中找到【辅助功能】选项，并点击打开。

进入到辅助功能界面后，在界面中找到【语音助手】选项，并点击打开。

进入到语音助手界面后，在界面中找到【语音唤醒】选项，并点击打开。

进入到语音唤醒界面后，在界面上将【语音唤醒】选项右侧的功能开关进行打开。

这时，系统会提示需要检验语音助手唤醒词，根据需求录入3次“你好魅族”后，语音助手的唤醒功能就设置完成了。

语音唤醒功能设置完成后，下次在手机息屏的状态下，我们就可以通过语音助手唤醒词，也就是“你好魅族”的命令，唤醒魅族16X手机的语音助手功能了，设置使用方法很简单有木有。

好了，以上呢就是小编为大家总结的魅族16X唤醒语音助手的设置以及使用的方法了，如果你也偶尔会犯懒，想通过语音助手操控手机，那么不妨赶快跟着本文一起将你的手机语音助手功能设置起来，这样下次在懒癌犯的时候，就可以轻松操控手机了。