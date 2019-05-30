夜深睡不着刷手机又不舒服？一加7Pro可让你再多舒服的玩一会手机！

转载 互联网 2019-05-30 17:20:46

[摘要] 一加7Pro是一加近期发布的一款新机，新机采用6.67英寸的3D柔性曲面全面屏设计，拥有高达93.22%的超高屏占比，屏幕还支持90Hz的高刷新率。

上了一天班后，下班的休息时间之余，很多小伙伴都喜欢刷视频、打游戏或是追追剧，而日常上班时特别爱犯困，提不起精神的毛病，在下班之后也都全部消失了，下班后的你是不是和上班中的你简直就像换了一个人似的呢？

而对于自己的休息时间，总是爱干嘛就干嘛，晚上刷完视频一看到都快十二点了，可自己却还没有一点困意，这时也只能逼着自己去休息了。但是翻来覆去睡不着，特别的难受，拿起手机再玩一会吧，因为已经关灯了，手机显得格外刺眼，用起来也不舒服。

而这时，只要有了一加7Pro手机，你就可以再畅快的玩一会手机了，因为一加7Pro还拥有DC调光功能，可以让手机在低亮度显示状态下，使用更为护眼。那么怎么开启一加7Pro的DC调光功能呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在一加7Pro手机的桌面上，找到手机的【设置】图标，并点击进入。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【工具箱】选项，并点击进入。

第三步，进入到手机的工具箱界面后，在界面中找到【一加实验室】选项，并点击进入。

第四步，进入到一加实验室界面后，在界面中找到【DC调光】选项，并点击进入。

第五步，进入到DC调光界面后，在界面中找到【启用该功能】，并将此选项右侧的功能开关滑动打开即可，开关变成蓝色就代表功能成功开启了。

这里需要注意的是，开启一加7Pro手机的DC调光功能后，手机将采用改变电路功率的方式，对手机屏幕的亮度进行调节。DC调光功能可以降低手机在低亮度环境下的屏幕频闪现象，但在某些情况下也可能存在色彩显示异常的问题，所以使用时需要小伙伴们注意一下。

一加7Pro手机的DC调光功能成功开启后，以后在黑暗的环境下或是在夜间使用手机时，都能够改善低亮度情况下危及用眼健康的问题，提供更为护眼的使用体验。但是还是要提醒小伙伴们，早睡早起身体好，长时间熬夜刷手机，不仅伤身体也伤害眼睛哦。